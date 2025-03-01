В Сургуте таможенники изъяли полмиллиона незадекларированных рублей с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть административных дел за недекларирование пассажирами наличных денежных средств возбудили сотрудники Сургутского таможенного поста с начала 2025 года. Суммарно 450 тысяч рублей стали предметом правонарушений, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Чаще всего наличные деньги с превышением пытались вывезти в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

Во всех шести случаях нарушители самостоятельно прошли через зелёный коридор зоны вылета международных авиарейсов, тем самым заявив, что у них отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию. В ходе таможенного контроля ручной клади и багажа этих пассажиров таможенникам удалось выявить факты превышения допустимых лимитов наличных денег.

За недекларирование денежных средств в отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ.

"Важно заранее ознакомиться с таможенными правилами стран ЕАЭС и соблюдать их, чтобы избежать неприятных ситуаций и облегчить процесс пересечения границы. Открытость и соблюдение закона не только убережет граждан от проблем, но и обеспечит безопасность их финансовых накоплений", - пояснил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

Всего в 2025 году сотрудники Тюменской таможни возбудили 28 дел об административных правонарушениях по ст.16.4 КоАП РФ, изъяв 3 млн 606 тыс. рублей.