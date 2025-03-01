"Тюменские аэрозоли" первыми в области получили международный сертификат "Халяль"
Сертификат соответствия выдал заводу "Тюменские аэрозоли" орган по сертификации "Роскачество-Халяль". Это первый производитель в Тюменской области, подтвердивший соответствие своей продукции требованиям стандартов халяль, сообщает областной департамент АПК.
Сертификат распространяется на серийный выпуск семи видов нерафинированных растительных масел в аэрозольной и наливной упаковках. Среди них: сафлоровое, рыжиковое, конопляное, маковое, подсолнечное, рапсовое и горчичное масла.
Тюменская продукция соответствует российскому ГОСТ и международному стандарту, регулирующим производство "Халяль".
Напомним, что сертификация "Халяль" гарантирует отсутствие в составе запрещенных компонентов, а также соблюдение этических и санитарных норм на всех этапах производства.