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"Тюменские аэрозоли" первыми в области получили международный сертификат "Халяль"

Общество, 17:45 26 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сертификат соответствия выдал заводу "Тюменские аэрозоли" орган по сертификации "Роскачество-Халяль". Это первый производитель в Тюменской области, подтвердивший соответствие своей продукции требованиям стандартов халяль, сообщает областной департамент АПК.

Сертификат распространяется на серийный выпуск семи видов нерафинированных растительных масел в аэрозольной и наливной упаковках. Среди них: сафлоровое, рыжиковое, конопляное, маковое, подсолнечное, рапсовое и горчичное масла.

Тюменская продукция соответствует российскому ГОСТ и международному стандарту, регулирующим производство "Халяль".

Напомним, что сертификация "Халяль" гарантирует отсутствие в составе запрещенных компонентов, а также соблюдение этических и санитарных норм на всех этапах производства.

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# Тюменские аэрозоли

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