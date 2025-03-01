Тюменское предприятие откроет цех по выпуску монолитных инструментов из твердых сплавов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственный цех по производству монолитных инструментов из твердых сплавов откроет компания "Оптимальные технологии" по ул. Ямской в Тюмени в июне 2025 г. Он будет находиться по соседству с площадкой, на которой почти год выпускают детали для трех отраслей.

"Это фрезы из твёрдого сплава, развёртки, метчики, то есть весь осевой инструмент, который можно применять на фрезерных станках. Потребность есть, мы даже для себя будем производить этот инструмент. Есть также запрос на переточку инструментов, потому что твёрдый сплав - это дорогой материал, и переточить его гораздо дешевле, чем изготовить или приобрести новый. То есть процентов 20 от основной стоимости инструмента – это переточка", - рассказал исполнительный директор ООО "Оптимальные технологии" в Тюмени Александр Вязовиков.

Для запуска в Тюмени современного металлообрабатывающего производства московская компания "Оптимальные технологии" закупила три фрезерных и токарных станка, заручилась поддержкой Нефтегазового кластера, вступив в ассоциацию. На сегодня в работе находятся восемь станков с числовым программным управлением. Сотрудники компании сами разрабатывают конструкторскую, технологическую документацию, создают 3D-модели сборки, выпускают продукцию для авиастроения, к примеру, детали для скафандров и кресел катапультирования, для оборонно-промышленного комплекса и приборостроительных предприятий.

Специалисты разработали собственную CRM-систему для контроля жизненного цикла изделия: от заказа до отгрузки готовой продукции.

"Когда мы заключаем договор, определяем количество, номенклатуру изделий, рассчитываем ее себестоимость и трудоемкость. Заносятся все данные в программу и отслеживается, какие детали запущены, по какой сопроводительной карте. И можно спрогнозировать, когда она будет изготовлена и отгружена. Бета-версию этой программы планируем закончить в мае. Передадим ее в Нефтегазовый кластер бесплатно, чтобы ею пользовались. А нам нужна обратная связь", - уточнил Александр Вязовиков.

Всего 20 человек трудятся на предприятии, в том числе студенты. Компания тесно взаимодействует со средними специальными учебными заведениями региона. Студент второго курса Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Александр Рычков решил после получения диплома устроиться на работу именно в эту компанию.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сейчас совмещают учебу и работу здесь. Большего всего нравится работать на станках с ЧПУ, за ними будущее. Они отвечают всем современным требованиям производства. При этом для меня нет большой разницы, какие именно детали вытачивать. И, кстати, зарплата здесь хорошая", - отметил студент.

Выстраивание коммуникаций ООО "Оптимальные технологии" с заказчиками – основная задача специалистов Нефтегазового кластера. В цехах выпускают компоненты для геодезического оборудования. География поставок постепенно расширяется.

"Компания разработала и применяет устойчивую модель развития. Добыча углеводородов и металлообработка, казалось бы, какая связь, но если копнуть чуть глубже, то уже на втором этапе кооперационной цепочки практически все производственно-сервисные компании используют металлообработку. В том числе в качестве аутсорса, чем компания "Оптимальные технологии" и занимается", - пояснил директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

Увеличение портфеля заказов и номенклатуры требует новой производственной площадки. Металлообрабатывающее предприятие при поддержке инвестиционной команды региона получит земельный участок в новом индустриальном парке Тюмени в 2027 г.

Анжела Лебедева