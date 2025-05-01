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Основной этап ЕГЭ начнется в Тюменской области 23 мая

Общество, 09:39 14 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 мая во всех 89 регионах России и в 55 зарубежных странах начнется основной этап ЕГЭ, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу готовности к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.

В Тюменской области более 12 тыс. человек сдадут ЕГЭ этом году. Из них 11 тыс. 700 школьников этого года и более 300 выпускников прошлых лет.

Самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и биология. В прошлом году на третьем месте была физика. Иностранные языки будут сдавать 922 человека. Из них 900 - английский, 11 - немецкий, девять учеников выбрали китайский и два - французский язык.

С 2024 года по поручению президента Владимира Путина у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. В этом году такие пересдачи пройдут 3 и 4 июля, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о новшествах экзаменационной кампании 2025 года. Среди них – привлечение родителей обучающихся, в том числе представителей родительских комитетов, для мониторинга соблюдения прав выпускников во время их допуска и нахождения в экзаменационных пунктах и возможность оперативно сообщать напрямую в Рособрнадзор информацию о любых нарушениях на ЕГЭ через платформу обратной связи на портале "Госуслуги".

В каждом экзаменационном пункте размещены плакаты с QR-кодом, воспользовавшись которым можно отправить данную информацию непосредственно сотруднику Рособрнадзора, чтобы любые возникающие проблемы решались в максимально сжатые сроки.

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# Анзор Музаев , Дмитрий Чернышенко , ЕГЭ , Рособрнадзор , школьники

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