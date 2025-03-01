28 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется конференция "Новостройки Тюмени: перспективные районы, финансовое планирование, безопасность, налоги". 18+

В Тюмени в 15 часов на ул. Советская, 61 начнется заседание Общественной палаты региона "80 лет Великой Победе: связь поколений и ответственность за будущее". 18+

В Тюмени в 14 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) продолжатся мастер-классы для детей и родителей в рамках проекта "Технопредки". 6+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города имени А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча проекта "Труженики тыла", посвященная работе завода автотракторного электрооборудования в Тюмени в годы Великой Отечественной войны. 12+

В Тюмени продолжит работу Всероссийский научный форум с международным участием "Медицина будущего – 2025". 16+

В п. Винзили Тюменского района на базе выставочного комплекса "Пышминская Долина" продолжится агропромышленная выставка "Тюмень Агро — 2025". 18+

Интересное в этот день:

1462 — Иван III стал правителем Великого княжества Московского.

1521 — Фернан Магеллан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

1626 — завершилась экспедиция итальянца Пьетро делла Валле в Индию.

1776 — в Москве основан Большой театр.

1819 — началась перестройка Дворцовой площади по проекту К. И. Росси.

1891 — состоялся первый чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

1910 — в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1930 — города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара.

1940 — в СССР состоялся первый полет опытного истребителя И-301 ЛаГГ-1.

1961 — создана авиакомпания "Эр Африк" — одна из старейших панафриканских компаний, объединяющая 11 западно- и центральноафриканских стран.

1976 — польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе "Мазурек" (9,5 м).

1993 — Вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81.