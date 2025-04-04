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В конце 2025 года откроют обновленный портал Госуслуг Тюменской области

Общество, 13:58 04 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модернизированный портал Госуслуг Тюменской области запустят осенью 2025 года. Обновленный интерфейс адаптируют как под десктопные, так и под мобильные платформы. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

"Портал будет соответствовать всем современным стандартам. Ближе к запуску, когда пройдет бета-тестирование, пользователи смогут дать обратную связь, и, в случае необходимости, мы сделаем мобильное приложение отдельно", - отметил Станислав Логинов.

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На портале новый поиск будет работать в "Живом режиме", без нажатия кнопки "Найти". Необходимые услуги или запрос можно будет найти по ключевым словам. Скорость и надежность работы портала увеличится.

Юлия Божок

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# госуслуги , информатизация , Станислав Логинов

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