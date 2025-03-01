Три дня осталось до конца регистрации в "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тысячи участников СВО подали заявки на участие в проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заполнить анкету можно на сайте или на одной из площадок в муниципалитетах и городах региона до 30 марта.

"Сейчас будет формироваться группа из числа участников специальной военной операции, которые будут проходить профессиональную переподготовку, чтобы доработать их управленческие компетенции и их знания в области права и юридических норм. Прорабатывается возможность их участия в законотворческой инициативе, направленной, конечно, на поддержку членов семей и самих участников СВО, и вовлечение их в мирную деятельность, созидание, где непосредственно их опыт будет чрезвычайно востребован и пригодится", - сказал спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО, депутат Тюменской областной думы, член Общественного совета проекта Николай Савченко.

1 апреля начнут подводить итоги регистрации. С 11 по 13 апреля пройдет тестирование для прошедших в следующий этап участников.

По вопросам программы можно обратиться по телефону 8 (800) 250-42-72. Горячая линия работает с 10 до 20 часов.

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" курирует губернатор Александр Моор.