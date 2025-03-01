9,6 млрд рублей потребуется аграриям Тюменской области на сезонные полевые работы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38 заявок на льготное кредитование на сумму 1 млрд 400 млн рублей согласовали сельхозпроизводителям Тюменской области на проведение сезонных полевых работ по данным на 18 марта.

Данные привел директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов. Он отметил, что это больше, чем было в 2024 году: тогда согласовали 1 млрд 170 млн рублей.

В настоящий момент банки еще рассматривают заявки товаропроизводителей. По мере готовности к предоставлению финансирования их направляют на согласование в департамент АПК и дальше уже в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Такая мера действует не первый год, и льготный кредит сельхозтоваропроизводителям предоставляется уже по низкой ставке.

"В настоящий момент она составляет 8,5 процентов в годовом исчислении. Разницу между рыночной ставкой и льготной компенсирует Министерство сельского хозяйства напрямую банкам", — пояснил Владимир Чейметов.

Он отметил, на проведение весенне-полевых работ в общей сложности сельхозтоваропроизводителям потребуется 9,6 млрд рублей. Средства нужны для покупки минеральных удобрений (32 %, чуть более трех млрд рублей), горюче-смазочные материалы (25 %, 2 млрд 400 млн рублей), средств защиты растений (20 %), семена (8 %), запчасти для ремонта техники (15 %, полтора млрд рублей).

Напомним, сельхозпроизводители Тюменской области готовы к проведению весенней полевой кампании. Аграрии, несмотря на прогнозируемый подъем воды в пойме реки Ишим, запланировали увеличение посевных площадей.

Инна Пахомова