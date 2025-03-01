  • 28 марта 202528.03.2025пятница
  • USD83,8347
    EUR90,5441
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер южный

Как начать карьеру в ИТ-сфере, рассказали тюменским школьникам и студентам

Общество, 19:01 27 марта 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

С работой тюменских компаний знакомят молодежь на экскурсиях от центра "Мой бизнес". О нюансах трудоустройства в ИТ-сфере школьникам и студентам рассказала карьерный менеджер компании CRT в Тюмени Анна Маньжова.

Она отметила, что сейчас в ИТ-отрасли востребованы фронтенд- и бэкенд-разработчики, бизнес-аналитики, системные аналитики, тестировщики, дизайнеры, девопсы.

"Попасть в ИТ-сферу стало сложнее. Есть кадровый голод, и все работодатели говорят, что найти хороших специалистов практически невозможно, но если говорить про ИТ, то здесь другая ситуация. Много специалистов с одинаковыми софтами и хардами, и надо стараться, чтобы выделиться на фоне других кандидатов. Поэтому чем раньше начнете свою профессиональную карьеру, тем лучше будет в дальнейшем", ― поделилась Анна Маньжова.

Эксперт рассказала, что необходимо учесть при собеседовании с потенциальным работодателем, сколько времени занимает адаптация в компании, почему важно сразу поинтересоваться миссией и ценностями фирмы и понять, подходят ли они тебе.

Экскурсии на тюменские предприятия ― одно из направлений центра "Мой бизнес" в рамках работы с молодежью, отмечает главный специалист центра поддержки предпринимательства Инна Трубина.

"Цель ― познакомить с деятельностью предпринимателей в Тюменской области. Эта серия экскурсий будет продолжаться. Будем ориентироваться на запросы молодой аудитории", ― рассказала она.

Следить за анонсами экскурсий можно в сообществе центра "Мой бизнес" ВКонтакте.

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Вера Корушнова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ИТ-технологии , Мой бизнес , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:34 27.03.2025Произведения искусства XVIII века из коллекции князей Юсуповых и Голицыных представят в Тюмени
20:23 27.03.2025На тюменском заводе пожарные отрабатывали навыки эвакуации и спасения людей
19:49 27.03.2025На ул. Ленина и Челюскинцев в Тюмени временно прекратят движение с 30 марта
19:41 27.03.2025Первый за Уралом музей воды появился в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора