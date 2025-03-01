Как начать карьеру в ИТ-сфере, рассказали тюменским школьникам и студентам

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

С работой тюменских компаний знакомят молодежь на экскурсиях от центра "Мой бизнес". О нюансах трудоустройства в ИТ-сфере школьникам и студентам рассказала карьерный менеджер компании CRT в Тюмени Анна Маньжова.

Она отметила, что сейчас в ИТ-отрасли востребованы фронтенд- и бэкенд-разработчики, бизнес-аналитики, системные аналитики, тестировщики, дизайнеры, девопсы.

"Попасть в ИТ-сферу стало сложнее. Есть кадровый голод, и все работодатели говорят, что найти хороших специалистов практически невозможно, но если говорить про ИТ, то здесь другая ситуация. Много специалистов с одинаковыми софтами и хардами, и надо стараться, чтобы выделиться на фоне других кандидатов. Поэтому чем раньше начнете свою профессиональную карьеру, тем лучше будет в дальнейшем", ― поделилась Анна Маньжова.

Эксперт рассказала, что необходимо учесть при собеседовании с потенциальным работодателем, сколько времени занимает адаптация в компании, почему важно сразу поинтересоваться миссией и ценностями фирмы и понять, подходят ли они тебе.

Экскурсии на тюменские предприятия ― одно из направлений центра "Мой бизнес" в рамках работы с молодежью, отмечает главный специалист центра поддержки предпринимательства Инна Трубина.

"Цель ― познакомить с деятельностью предпринимателей в Тюменской области. Эта серия экскурсий будет продолжаться. Будем ориентироваться на запросы молодой аудитории", ― рассказала она.

Следить за анонсами экскурсий можно в сообществе центра "Мой бизнес" ВКонтакте.

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Вера Корушнова