Владимир Якушев выступил с отчетом на заседании президиума регионального правительства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сенатор от Тюменской области Владимир Якушев выступил с отчетом на заседании президиума регионального правительства. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"Отчет сенатора перед той структурой, которая направила его в Совет Федерации – это совершенно правильный подход. Я представляю Тюменскую область от исполнительного органа власти, то есть от регионального правительства. Конечно, важно обменяться проблематикой, которая волнует регион, узнать,что бы хотел регион изменить в нормативных актах федерального уровня", – подчеркнул сенатор Российской Федерации - представитель исполнительного органа государственной власти Тюменской области в Совете Федерации РФ Владимир Якушев.

Владимира Якушева наделили полномочиями сенатора в сентябре 2024 года. В прошлом году он принял участие в семи заседаниях верхней палаты федерального парламента. Свои выступления на четырех заседаниях Совета Федерации тюменский сенатор посвятил актуальным социально-экономическим вопросам. Так, он инициировал поправки, предусматривающие установление предельного срока выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, признанным негодными к военной службе вследствие ранений, а также членам семей погибших военнослужащих и добровольцев. Законодательно закрепляется обязательный 15-дневный срок выплаты таких пособий.

Также Владимир Якушев обратил внимание Минстроя на необходимость реконструкции участка дороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, находящегося в зоне риска подтопления, и выделения средств на эти цели. Обновление участка поднимет уровень дороги и обеспечит возможность ее использования даже в условиях паводка.

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора и правительство региона за постоянную обратную связь, которая очень помогает определять приоритеты в законотворческой деятельности.