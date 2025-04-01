Тюменские аграрии приобрели 48 единиц техники во время специализированной выставки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

48 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования приобрели участники агропромышленной выставки "Тюмень Агро-2025" на базе выставочного комплекса "Пышминская долина" в пос. Винзили Тюменского района. Заключены контракты о сотрудничестве на сумму около 230 млн рублей, сообщает региональный департамент АПК.

"Сельское хозяйство с каждым годом становится все более высокотехнологичной сферой деятельности, и выставка "Тюмень Агро-2025" как ключевое событие агропромышленного комплекса тому подтверждение. Именно здесь рождаются новые идеи и решения, инновации становятся инвестиционными проектами, а участники демонстрируют свои достижения, обмениваются бесценным опытом и находят взаимовыгодное сотрудничество", - сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Всего 56 компаний из 18 регионов страны представили новинки сельскохозяйственной техники и оборудования как российских, так и зарубежных производителей.