  • 1 апреля 20251.04.2025вторник
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-западный

Тюменские аграрии приобрели 48 единиц техники во время специализированной выставки

Экономика, 14:25 01 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

48 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования приобрели участники агропромышленной выставки "Тюмень Агро-2025" на базе выставочного комплекса "Пышминская долина" в пос. Винзили Тюменского района. Заключены контракты о сотрудничестве на сумму около 230 млн рублей, сообщает региональный департамент АПК.

"Сельское хозяйство с каждым годом становится все более высокотехнологичной сферой деятельности, и выставка "Тюмень Агро-2025" как ключевое событие агропромышленного комплекса тому подтверждение. Именно здесь рождаются новые идеи и решения, инновации становятся инвестиционными проектами, а участники демонстрируют свои достижения, обмениваются бесценным опытом и находят взаимовыгодное сотрудничество", - сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Всего 56 компаний из 18 регионов страны представили новинки сельскохозяйственной техники и оборудования как российских, так и зарубежных производителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , выставка , сельское хозяйство , техника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:47 01.04.2025В России на создание новой сельхозтехники направят 15,8 млрд рублей
14:25 01.04.2025Тюменские аграрии приобрели 48 единиц техники во время специализированной выставки
09:50 01.04.2025Доля отказов по заявкам на автокредиты в Тюменской области выросла до 81 %
09:28 01.04.2025В Тюменской области ИЖС наиболее популярно среди молодежи до 30 лет

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора