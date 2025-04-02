В Тюмени открылось многофункциональное пространство для междисциплинарных образовательных проектов
Новое многофункциональное пространство для реализации междисциплинарных образовательных проектов открыли в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Это совместный проект Тюменского Технопарка и ООО "РН-Уватнефтегаз".
Зона коворкинга дополнит основные подразделения технопарка – бизнес-инкубатор, региональный центр инжиниринга, центр прототипирования и школу программирования. В планах – проведение различных семинаров, мастер-классов и образовательных проектов. На территории пространства будут проходить мероприятия регионального центра "Мой бизнес".
Участие в открытии приняли заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и генеральный директор компании "РН-Уватнефтегаз" Виталий Чепкасов.
Новое пространство будет способствовать выполнению задач Тюменского технопарка по развитию новых технологий и продвижению высокотехнологичной продукции в таких отраслях, как добыча и переработка нефти и газа, экология и рациональное природопользование, информационные технологии.