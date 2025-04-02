Александр Моор поделился кадрами дамбы в селе Казанское

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернтаора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернтаора Тюменской области Александра Моора

Противопаводковая дамба по ул. Совхозной в с. Казанское полностью отсыпана до безопасного уровня, укреплена плёнкой и мешками с грунтом. На другом участке защитного сооружения – на ул. Советской – работы завершат 3 апреля.

Пост об этом с видео в своем Telegram-канале оставил губернтаор Тюменской области Александр Моор.

"Благодарю всех, кто принимает участие в укреплении дамбы. Продолжаем держать на контроле подготовку к паводку", — написал глава региона.

видео из Telegram-канала губернтаора Тюменской области Александра Моора