Концепцию обновленного Цветного бульвара представят тюменцам в 2025 году

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Концепцию по преображению Цветного бульвара представят тюменцам в 2025 году. Горожане обсудят ее вместе с властями и внесут свои предложения.

Об этом рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в интервью для проекта "Диалоги о городе".

По его словам, у Цветного бульвара есть два пути развития. В первом случае он может остаться в тех же границах, в которых существует сейчас. Второй вариант предполагает продолжение с переходом в ул. Орджоникидзе, где расположена площадь Единства и Согласия. Могла бы получится единая функциональная территория, заключил мэр.

Максим Афанасьев добавил, что в обновленное пространство можно было бы включить территорию рынка "Центральный". Ранее в СМИ фигурировала информация о продаже и даже возможном сносе объекта. Глава города отметил, что на сегодняшний день рынок работает, он не является убыточным и выполняет полезную функцию для населения.

Инна Пахомова