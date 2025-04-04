Участник СВО Сабит поделились ожиданиями от проекта "Боевой кадровый резерв"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участник специальной военной операции Сабит, который зарегистрировался в образовательный проект "Боевой кадровый резерв", считает программу уникальной возможностью получить новый бесценный опыт и овладеть знаниями управленческой деятельности гражданской сферы.

Имея за плечами опыт командования личным составом, Сабит уверен, что новые знания помогут ему внести вклад в развитие родного региона.

"По долгу службы имею опыт управления личным составом, богатый багаж знаний правоохранительной деятельности, и надеюсь на основе знаний и опыта, изучая новые направления, познакомиться с новыми интересными людьми, с компетентными наставниками, с энтузиастами, которые так же, как и я желают, чтобы наша область была сильной и продолжала развиваться, - заявил он. - Участники и ветераны специальной военной операции - это люди, знающие цену слову и чести, на деле доказавшие и доказывающие ежедневно, ежечасно свою верность и преданность Отечеству".

Сомнения – удел слабых, уверен Сабит. "Вы, кто каждый день, рискуя своими жизнями, приближая общую победу, на деле доказали, что сомнения - это не про нас. Подавайте заявки, проходите обучение, и продолжайте пополнять свой список побед, как личных, так и на благо нашей родины. Помните, нет предела совершенству", - обратился Сабит к собратьям по оружию.