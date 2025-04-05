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Тюменский психолог рассказала о случаях буллинга во взрослом коллективе

Общество, 13:29 05 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Буллинг - явление, свойственное не только подростковым коллективам, но и взрослым. Иногда в организациях и на предприятиях случается так, что основная группа не принимает более слабого коллегу и устраивает настоящую травлю. Иногда она может исходить от самого руководителя, предупреждает психолог регионального центра "Семья" Евгения Писарева.

"В отличие от подростков, у взрослого человека обычно более устойчивая психика, у него есть возможность отойти от ситуации и свести контакты с агрессором к минимуму. В конце концов, обсудить эту проблему с руководителем, чтобы расставить точки над "i". Если, конечно, буллинг не исходит от самого руководителя, что тоже нередко бывает. Но, во всяком случае, здесь действуют уже другие правовые нормы, и буллинг во взрослой среде наказуем по всей строгости закона, в административном порядке, – рассказала она изданию "Тюменская область сегодня".

Тем, кто стал жертвой такого буллинга, психолог советует вести дневник и фиксировать все случаи проявления агрессии. С тем, чтобы, когда придет время обратиться к руководителю организации или в полицию, не быть голословными и не путаться в показаниях. И конечно, желательно, чтобы такие проявления могли быть подтверждены свидетельскими показаниями.

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# буллинг , коллективы

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