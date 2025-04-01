Более 7,4 тысячи тюменских доноров получили ежегодную выплату

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 7,4 тыс. почетных доноров получили ежегодную денежную выплату в Тюменской области. В 2025 году ее размер составляет 18 тыс. 207 рублей. Средства выделяются из федерального бюджета, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Подать заявление на получение выплаты можно на портале Госуслуг, на портале услуг Тюменской области и в МФЦ. Заявление подается один раз, далее выплата начисляется ежегодно автоматически. Помимо этого, в Тюменской области почетным донорам предоставляется бесплатный проезд на различных видах транспорта.

За консультацией можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.