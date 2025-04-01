  • 10 апреля 202510.04.2025четверг
  • USD86,0923
    EUR95,0910
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер северный

Более 7,4 тысячи тюменских доноров получили ежегодную выплату

Общество, 15:21 10 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 7,4 тыс. почетных доноров получили ежегодную денежную выплату в Тюменской области. В 2025 году ее размер составляет 18 тыс. 207 рублей. Средства выделяются из федерального бюджета, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Подать заявление на получение выплаты можно на портале Госуслуг, на портале услуг Тюменской области и в МФЦ. Заявление подается один раз, далее выплата начисляется ежегодно автоматически. Помимо этого, в Тюменской области почетным донорам предоставляется бесплатный проезд на различных видах транспорта.

За консультацией можно обратиться в Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выплаты , донор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 10.04.2025На обходе Тюмени установили передвижные комплексы фотовидеофиксации
17:12 10.04.2025Психологическую помощь могут получить тюменские участники СВО и их семьи круглосуточно
16:38 10.04.2025Тюменцам покажут документалки "Куда едут бабушки?" и "О чем говорят вывески"
16:16 10.04.2025В Абатском районе леса обработают биопрепаратами от непарного шелкопряда

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора