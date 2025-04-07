Тюменцы могут зарегистрировать своих детей на госуслугах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут зарегистрировать своих детей до 14 лет на портале "Госуслуг". Юные тюменцы имеют доступ к некоторым услугам, например к электронной школе.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

"Родитель заводит учетную запись в своем личном кабинете и ребенок сможет безопасно пользоваться ограниченным функционалом: узнать домашнее задание, оценки и полезные материалы, которые нужны для учебы", - отметил Станислав Логинов.

Всего на Госуслугах существует три вида учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. В упрощенной пользователь может, например, записаться на прием к врачу без ввода большого количества персональных данных. Стандартная учетная запись требует ввести СНИЛС. В подтвержденной необходимо вводить данные паспорта и других документов, которые позволяют в режиме онлайн получать любую информацию, которая оцифрована в региональных и федеральных информационных системах.

На 1 марта 2025 года 423 тыс. 879 жителей Тюменской области завели на портале упрощенные учетные записи, стандартные - 31 тыс. человек, подтвержденных более 1 млн 181 тыс.

Юлия Божок