  • 7 апреля 20257.04.2025понедельник
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер северо-восточный

Тюменцы могут зарегистрировать своих детей на госуслугах

Общество, 12:13 07 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут зарегистрировать своих детей до 14 лет на портале "Госуслуг". Юные тюменцы имеют доступ к некоторым услугам, например к электронной школе.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

"Родитель заводит учетную запись в своем личном кабинете и ребенок сможет безопасно пользоваться ограниченным функционалом: узнать домашнее задание, оценки и полезные материалы, которые нужны для учебы", - отметил Станислав Логинов.

Всего на Госуслугах существует три вида учетных записей: упрощенная, стандартная и подтвержденная. В упрощенной пользователь может, например, записаться на прием к врачу без ввода большого количества персональных данных. Стандартная учетная запись требует ввести СНИЛС. В подтвержденной необходимо вводить данные паспорта и других документов, которые позволяют в режиме онлайн получать любую информацию, которая оцифрована в региональных и федеральных информационных системах.

На 1 марта 2025 года 423 тыс. 879 жителей Тюменской области завели на портале упрощенные учетные записи, стандартные - 31 тыс. человек, подтвержденных более 1 млн 181 тыс.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# госуслуги , дети , Станислав Логинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:19 07.04.2025В Тюменском районе выявили 637 га заросших сельхозземель
12:57 07.04.2025Глэмпинг или кемпинг: тюменцев захватил тренд на релакс в лесу
12:35 07.04.2025597 тюменцев доставили в стационары медики скорой в выходные
12:13 07.04.2025Тюменцы могут зарегистрировать своих детей на госуслугах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора