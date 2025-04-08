Семь скверов в городах Тюменской области благоустроят и озеленят за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь скверов в городах области благоустроят и озеленят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Тюменской области за год.

Об этом сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства. В Тобольске начались работы в Спортивном сквере. Преобразится территория в районе многоквартирных домов по ул. Сургутская, 2а и 4 в Ишиме. В Тюмени приведут в порядок участок границах пр. Солнечного, общественное пространство на ул. Мельничной, в районе ул. Юрия Семовских, ул. Карла Маркса, а также пр. Геологоразведчиков.

Ежегодно в регионе высаживают около 10 тыс. деревьев и кустарников не только во время работ по благоустройству, но и в ходе акций "Посади дерево", "Классное дерево", "Аллея Памяти" и других. А самые популярные виды деревьев у тюменцев являются сосны, ели, липы, берёзы, яблони, рябины, сирени и дубы.

Добавим, что Тюменская область — активный участник Всероссийской акции "Сохраним лес", которую проводят ежегодно благодаря национальному проекту "Экология". В лесах объёмы восстановительных посадок доходят до пяти миллионов саженцев в год.