  • 9 апреля 20259.04.2025среда
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер юго-восточный

Тюменские студентки изучают отношение россиян к холоду

Общество, 15:43 09 апреля 2025

ТИУ | Фото: ТИУ

Социологическое исследование о том, как россияне относятся к холоду, проводят третьекурсницы Института сервиса и отраслевого управления по направлению "Гостиничное дело" ТИУ Вероника Смородина и Ирина Райчук. Работа ведется в рамках проекта "Научный кампус "Криохакинг 2.0", получившего грант губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества.

"Наша задача как социологов состоит в том, чтобы исследовать мотивацию людей к закаливанию. Мы провели анализ мотивов, побуждающих людей заниматься закаливанием и зимним плаванием, с учетом социально-демографических характеристик. География была представлена девятью регионами РФ, выборка составила 384 респондента, – рассказала Ирина Райчук. – Дальше мы углубились в эту проблему и взяли более узкую целевую аудиторию, состоящую из студентов ТИУ. Изучили гендерный аспект мотивации студенческой молодежи. Выборка составила 30 респондентов. Следующая работа будет нацелена на исследование мотивов к холодовым практикам целых семей".

В ходе социологического исследования было установлено, что россияне в возрасте от 18-65 активно занимаются практикой зимнего плавания и закаливания, осознавая ценность ресурса холода для укрепления здоровья. Более половины практикующих закаливание – категория от 36-55 лет. Ведущими мотивами жителей страны выступают поддержание здорового образа жизни и повышение иммунитета, а также активация эндокринной, нервной и гормональной систем (мнение 50 % респондентов). Во время второго исследования были сделаны выводы, что мужчины больше ориентированы на личные достижения и преодоление себя, в то время как женщины воспринимают закаливание как элемент здоровья, красоты и социального взаимодействия.

Результаты молодые исследователи уже представили на международных и национальных научно-практических конференциях, а также на Всероссийском форуме "Медицина будущего", где были отобраны шесть лучших спикеров, среди которых Вероника Смородина. Все они встретятся в финальном научном поединке Science Slam Cryo в мае 2025 года в тюменском мультицентре "Контора пароходства", сообщает пресс-служба ТИУ.

Напомним, "Научный кампус "Криохакинг 2.0" стартовал в октябре прошлого года и продлится до мая 2025 года. Его инициатором выступил научно-образовательный центр "Регион здоровья". В нем участвуют порядка 60 студентов тюменских вузов, 26 преподавателей и экспертов, а также 500 человек разного возраста из групп закаливания. Студентки ТИУ входят в научную группу по направлению "Социология", исследования проводятся под руководством старшего преподавателя кафедры маркетинга и муниципального управления Ирины Легостаевой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# исследование , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 09.04.2025Тюменцы представят регион на международной премии #Мывместе в Москве
16:38 09.04.2025190 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Тюменской области с начала года
16:27 09.04.2025Возведение защитной земляной насыпи завершается в Викулово
16:05 09.04.2025В некоторых районах Тюменской области прогнозируются грозы и потепление

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора