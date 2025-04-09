Тюменские студентки изучают отношение россиян к холоду

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Социологическое исследование о том, как россияне относятся к холоду, проводят третьекурсницы Института сервиса и отраслевого управления по направлению "Гостиничное дело" ТИУ Вероника Смородина и Ирина Райчук. Работа ведется в рамках проекта "Научный кампус "Криохакинг 2.0", получившего грант губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества.

"Наша задача как социологов состоит в том, чтобы исследовать мотивацию людей к закаливанию. Мы провели анализ мотивов, побуждающих людей заниматься закаливанием и зимним плаванием, с учетом социально-демографических характеристик. География была представлена девятью регионами РФ, выборка составила 384 респондента, – рассказала Ирина Райчук. – Дальше мы углубились в эту проблему и взяли более узкую целевую аудиторию, состоящую из студентов ТИУ. Изучили гендерный аспект мотивации студенческой молодежи. Выборка составила 30 респондентов. Следующая работа будет нацелена на исследование мотивов к холодовым практикам целых семей".

В ходе социологического исследования было установлено, что россияне в возрасте от 18-65 активно занимаются практикой зимнего плавания и закаливания, осознавая ценность ресурса холода для укрепления здоровья. Более половины практикующих закаливание – категория от 36-55 лет. Ведущими мотивами жителей страны выступают поддержание здорового образа жизни и повышение иммунитета, а также активация эндокринной, нервной и гормональной систем (мнение 50 % респондентов). Во время второго исследования были сделаны выводы, что мужчины больше ориентированы на личные достижения и преодоление себя, в то время как женщины воспринимают закаливание как элемент здоровья, красоты и социального взаимодействия.

Результаты молодые исследователи уже представили на международных и национальных научно-практических конференциях, а также на Всероссийском форуме "Медицина будущего", где были отобраны шесть лучших спикеров, среди которых Вероника Смородина. Все они встретятся в финальном научном поединке Science Slam Cryo в мае 2025 года в тюменском мультицентре "Контора пароходства", сообщает пресс-служба ТИУ.

Напомним, "Научный кампус "Криохакинг 2.0" стартовал в октябре прошлого года и продлится до мая 2025 года. Его инициатором выступил научно-образовательный центр "Регион здоровья". В нем участвуют порядка 60 студентов тюменских вузов, 26 преподавателей и экспертов, а также 500 человек разного возраста из групп закаливания. Студентки ТИУ входят в научную группу по направлению "Социология", исследования проводятся под руководством старшего преподавателя кафедры маркетинга и муниципального управления Ирины Легостаевой.