Цветы оранжевого цвета популярны среди тюменских садоводов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цветы оранжевого цвета популярны у садоводов, отмечает руководитель тюменского питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Оранжевый цвет очень популярен в последнее время. В этом году оранжевый с новыми красками и оттенками мы увидели практически в каждой культуре на международных выставках. Когда-то это был генно-модифицированный цвет: многие сорта петуний, калибрахоа запрещали. Сегодня естественный, выведенный нормальным образом цветовой оттенок имеет широкое присутствие", — поделилась она.

Светлана Гаврилова отметила, что для сада и огорода появилось много новых сортов и видов цветов. Горожане увидят новые формы как петуний, так лобелий. Очень понравился тюменцам снеговец.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин