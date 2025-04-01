Аналитики назвали сумму покупки стройматериалов тюменцами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 50 тыс. рублей готов потратить каждый второй житель Уральского федерального округа на покупку строительных материалов. Использовать их для ремонта квартиры будут 54 % опрошенных. Еще 24 % - для дома и дачи, 11 % - для теплиц, 5 % - для бань, подсчитали аналитики направления "Стройка и ремонт" на "Авито".

Наиболее востребованными категориями товаров стали сантехника, которую купили 20 % респондентов, краски и лаки – 16 % и дерево – 15 %.

"Весна — традиционно активный период для строительства и ремонта. "Авито" представляет собой площадку с огромной аудиторией для DIY. Строительство и ремонт — одна из самых популярных категорий. Оборот товаров увеличился на 26 процентов по сравнению с прошлым годом, а аудитория категории насчитывает 20 миллионов пользователей ежемесячно. При этом доля новых товаров в категории составляет 90 процентов", — рассказал руководитель направления "Стройка и ремонт" на "Авито" Андрей Колпаков.

Отметим, крупные вложения — от 300 тыс. рублей и выше — готовы выделить менее 9 % участников опроса.