ТИУ начнет сотрудничать с Государственным университетом управления

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Тюменским индустриальным университетом и Государственным университетом управления прошла в Тюмени 9 апреля. Вузы будут взаимодействовать в научной и образовательной деятельности.

В планах — открытие совместного диссертационного совета, работа с конструкторским бюро, сетевые программы обучения, рассказал информационному агентству "Тюменская линия" и.о. ректора Тюменского индустриального университета Юрий Клочков.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

"Главное преимущество в подписании этого соглашения — взаимодействие с вузом, который является ведущим в своей роли. Этот университет умеет очень серьезно реализовывать проектное управление и взаимодействовать с международными компаниями и организациями. Университет, который готовил большое количество очень важных персон, и университет, способный решать межфункциональные задачи: от разработки конструкторской документации до обучения руководителей высокого звена. Для нас тот опыт, которым обладает наш партнер, важный как с точки зрения как нефтяной отрасли, так и строительной", — отметил Юрий Клочков.

Для Государственного университета управления это сотрудничество важно, поскольку ТИУ — один из лидеров практической инженерной подготовки в стране, считает ректор московского вуза Владимир Строев.

"Вузы разной направленности, и мы будем друг друга дополнять. В ТИУ это не только инженерная база, но хорошая практическая подготовка. Мы готовы давать свою управленческую часть. Ведь большая потребность сейчас в руководителях разных отраслей и разного масштаба. Промышленность развивается, и такие люди очень нужны", — отметил Владимир Строев.

Как отмечалось выше, одним из направлений совместной работы станет создание диссертационного совета — по научной специальности 2.3.4. "Управление в организационных системах".

"Здесь как раз в коллаборации нужен управленческий опыт, потому что нужно уметь рассчитывать риски проектов, и технический опыт, потому что управление рисками это управление организационными системами", — пояснил Юрий Клочков.

Вера Коршунова