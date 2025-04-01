Тюменские ветераны СВО завоевали награды областных соревнований по плаванию

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

10 медалей, из которых 8 золотых, завоевала команда ветеранов СВО на чемпионате и первенстве Тюменской области по плаванию среди людей с ОВЗ. Всего в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из 13 муниципальных образований региона – среди них ветераны СВО, представители спортивных школ, клубов и специализированных интернатов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Мероприятия прошли в многофункциональном спортивном центре "Олимпия". Участники попробовали свои силы в разных стилях плавания на дистанциях от 50 до 400 метров.

Добавим, с 20 по 23 мая в Тюмени состоится 30 областная спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники посоревнуются в беге, эстафете, толкании ядра, настольном теннисе, дартсе. Также их ждут жим лежа, прыжки в длину и бадминтон. Для участия необходимо обратиться в филиалы "Всероссийского общества инвалидов" в своих муниципалитетах.