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Тюменские ветераны СВО завоевали награды областных соревнований по плаванию

Спорт, 16:27 10 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

10 медалей, из которых 8 золотых, завоевала команда ветеранов СВО на чемпионате и первенстве Тюменской области по плаванию среди людей с ОВЗ. Всего в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из 13 муниципальных образований региона – среди них ветераны СВО, представители спортивных школ, клубов и специализированных интернатов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Мероприятия прошли в многофункциональном спортивном центре "Олимпия". Участники попробовали свои силы в разных стилях плавания на дистанциях от 50 до 400 метров.

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Добавим, с 20 по 23 мая в Тюмени состоится 30 областная спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники посоревнуются в беге, эстафете, толкании ядра, настольном теннисе, дартсе. Также их ждут жим лежа, прыжки в длину и бадминтон. Для участия необходимо обратиться в филиалы "Всероссийского общества инвалидов" в своих муниципалитетах.

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# люди с ОВЗ , плавание , СВО

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