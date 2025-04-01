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Тюменский госуниверситет и Высшая школа экономики будут сотрудничать в сфере урбанистики

Общество, 14:48 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководитель Высшей школы урбанистики Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Гончаров и руководитель проектов этого подразделения Юрий Кульчицкий посетили с рабочим и образовательным визитом Центр урбанистики ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Московские исследователи прочитали для студентов магистратуры "Концептуальная урбанистика" небольшой курс "Data Science в урбанистике".

"Электив дал мне конкретные инструменты для работы с городскими данными, сделав особый акцент на QGIS. Преподаватели учили не просто кодить, а решать реальные урбанистические задачи: от пространственного анализа до моделирования городской среды. Это именно тот курс, который нужен современному урбанисту, где в центре внимания стоят практические навыки для работы в городских проектах", - прокомментировала студентка Александра Ряпосова.

Вместе с коллегами из Центра урбанистики ТюмГУ Сергеем Козловым и Игорем Стасем гости провели деловую встречу с Виктором Корчагиным, исполнительным директором тюменского филиала девелоперской компании "Брусника". Обсуждались возможные варианты сотрудничества в рамках исследований для различных городских проектов и мастер-планирования. Отдельной темой разговора стало перспективное развитие Тюмени в контексте разработки мастер-плана исторической части города.

Особый интерес для сотрудников Высшей школы урбанистики вызвал современный девелопмент в Тюмени. С этой целью урбанисты ТюмГУ провели для гостей небольшой урбан-тур по лучшим девелоперским проектам и современным общественным пространствам города. Итогом поездки стал обмен опытом и договоренности о сотрудничестве для продвижения урбанистики в России.

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# НИУ ВШЭ , ТюмГУ , урбанистика

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