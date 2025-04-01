  • 11 апреля 202511.04.2025пятница
  • USD85,0159
    EUR94,6036
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области готовятся к посевной кампании

Экономика, 19:20 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Весенние полевые работы продолжают аграрии Тюменской области. К раннему весеннему боронованию пашни приступили сельхозпредприятия Упоровского района.

Механизаторы агрофирмы "КРиММ" провели закрытие влаги на площади 1 тыс. 450 гектаров. В ЗАО "Нива-Агро" — на 90 га, на 280 га с многолетниками внесены минеральные удобрения.

В СПК "Емуртлинский" обработали 280 гектаров под многолетними травами. В целом по хозяйствам потребность в бороновании пашни составляет около 73 тыс. гектаров, сообщает информационный центр правительства региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 11.04.2025В Тюменской области готовятся к посевной кампании
17:32 11.04.2025Денис Каравайкин из Каскары открыл детскую студию с господдержкой
17:00 11.04.2025Более 6,6 млрд рублей направят на капремонт в Тюменской области за два года
16:27 11.04.2025Тюменским предпринимателям стали доступны кредиты московского банка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора