В Тюменской области готовятся к посевной кампании
Весенние полевые работы продолжают аграрии Тюменской области. К раннему весеннему боронованию пашни приступили сельхозпредприятия Упоровского района.
Механизаторы агрофирмы "КРиММ" провели закрытие влаги на площади 1 тыс. 450 гектаров. В ЗАО "Нива-Агро" — на 90 га, на 280 га с многолетниками внесены минеральные удобрения.
В СПК "Емуртлинский" обработали 280 гектаров под многолетними травами. В целом по хозяйствам потребность в бороновании пашни составляет около 73 тыс. гектаров, сообщает информационный центр правительства региона.