Железнодорожный круиз “В Сибирь” доставил в Тюмень 200 туристов

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

200 туристов, участвующих в железнодорожном круизе "В Сибирь", прибыли в Тюмень 13 апреля. На перроне гостей встретили с сибирским гостеприимством: “купчихи” угощали шоколадными конфетами от местной фабрики и ароматным чаем.

Кроме того, жителей Москвы, Вологды, Орла и других городов ждала викторина с призами. За правильные ответы они получали подарки от Visit Tyumen. После гости отправились на обзорную экскурсию.

Железнодорожный круиз "В Сибирь" в рамках партнерства между Тюменской областью и компанией РЖД действует уже четвертый год. Ежегодно регион принимает от трех до четырех таких туристических составов. И каждый раз количество гостей увеличивается, отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

“Если в 2022 году за весь период мы приняли около 200 гостей, то столько же туристов круиз доставил нам только сегодня. Это значит, что в следующий заезд, который пройдет в июле, мы выйдем уже на определенный рекорд по количеству посетителей. Железнодорожный круиз с каждым годом становится все насыщеннее. Отличительная черта сегодняшней поездки — это то, что кроме комфортных вагонов разного уровня и ставших уже постоянными вагонов бара и ресторана, где можно попробовать блюда сибирской кухни, еще и появился вагон-спа. Мне кажется, приехать в столицу термальных вод и по дороге посетить его — прекрасная история, готовящая к тем удовольствиям, которые получат гости по программе”, – поделился он.

Дмитрий Пухов убежден, что с каждым годом круиз становится все более интересным для туристов, поэтому у проекта большое будущее. Он подчеркнул, что по итогам заездов собирают огромное количество обратной связи от гостей, проводят развернутое анкетирование. Так, замечено, что когда гости приезжают в теплое время года, есть особенный запрос на увеличение природных локаций, времени для прогулок. У туристов высок интерес к сибирской культуре, традициям, именно поэтому в рамках текущего заезда в программе появился Ялуторовск. В этом городе можно поучаствовать сразу во всех местных праздниках "Сибирского карнавала”.

Для жителя Москвы Артема Дмитриева это уже второй тур от РЖД. От Сибири у мужчины большие ожидания.

“Должна быть насыщенная программа. Каждый день ожидается что-то новое. Мне понравилось в прошлом туре по Кавказу, в Сибирь отправился уже с другом. Никогда у вас не был. Мало кто понимает, что такое Сибирь, поэтому обязательно нужно посмотреть. Будем надеяться, что после экскурсий проникнемся особенностями региона”, – дополнил он.

Елена Гераскина пригласила в путешествие пятерых друзей, которые любят посещать разные точки на карте страны.

“Сегодня моему мужу 70 лет и мы решили отметить это путешествием в Сибирь. Мы много, где бывали, но здесь, у вас впервые. Ждем новых впечатлений. Мы готовились, читали книги Алексея Иванова “Тобол”, “Сердце Пармы”, – сказала туристка.

14 апреля туристов встретят в Тобольске. Встреча будет не менее яркой. Для путешественников подготовлены театрализованное представление, игра на гармошке, частушки и угощения.

Отметим, в рамках круиза “В Сибирь” гости посещают Екатеринбург, Тюмень, Ялуторовск, Тобольск и Пермь.

Инна Пахомова