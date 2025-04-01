Тюменские врачи стали победителями во всероссийском конкурсе по лучевой диагностике
Команда Тюменской области из врачей-стажеров отделения лучевой диагностики Областной клинической больницы № 2 заняла первое место во всероссийском конкурсе.
Он проходил в рамках XVI Международного конгресса "Невский радиологический форум 2025" в Санкт-Петербурге 11 и 12 апреля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Наши молодые специалисты отлично справлялись со всеми сложными и нестандартными заданиями, побеждая в турах с огромным отрывом в баллах от других участников", - сказал заместитель главного врача по развитию науки и инновациям ОКБ № 2 Рустам Талыбов.