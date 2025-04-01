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Артем Жога и Иван Квитка обсудили подготовку к избирательной кампании 2025 года

Политика, 14:48 14 апреля 2025

фото пресс-службы полпреда президента в УФО

Полномочный представитель президента России Артем Жога и руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", заместитель руководителя фракции партии в Государственной думе Иван Квитка обсудили ключевые моменты подготовки к избирательной кампании 2025 года. Одной из приоритетных тем стала важность прозрачности и открытости предстоящих выборов, сообщает пресс-служба полпредства.

Особое внимание на встрече было уделено законодательным инициативам, направленным на поддержку участников специальной военной операции и их семей, отмечено в сообщении.

Артем Жога подчеркнул, что ветераны СВО, получившие в регионах УФО мандаты на выборах 2024 года, проявили себя как эффективные политики, представляющие интересы граждан на различных уровнях. В ходе избирательной кампании 2025 года необходимо уделить особое внимание кандидатам из числа ветеранов спецоперации. Это будет одним из основных критериев оценки эффективности партийных отделений.

"Важно, чтобы принимаемые меры отвечали на все запросы ветеранов СВО и их близких. Чтобы этого добиться, нужно быть в постоянном контакте с бойцами и их семьями, быть внимательными к их нуждам и потребностям", – подчеркнул Артём Жога.

В единый день голосования в Уральском федеральном округе пройдут 538 избирательных кампаний. Они включают выборы в три региональных парламента: в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Челябинской областях, а также выборы губернатора Свердловской области.

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# Артем Жога , выборы , Иван Квитка

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