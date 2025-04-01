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Тюменскую область на всероссийском конкурсе "Мастер года" представит Юлия Тютина

Общество, 19:04 14 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Преподаватель клинических дисциплин Тюменского медицинского колледжа Юлия Тютина представит Тюменскую область на Всероссийском конкурсе "Мастер года". Она выиграла региональный этап конкурса профессионального мастерства "Педагог года Тюменской области".

На испытаниях участница хотела провести для студентов увлекательную и интересную пару, чтобы они получили не просто знания, а новый навык. Поэтому преподаватель организовала занятия по наложению повязок в рамках обучения оказанию первой медицинской помощи.

"Методическая работа важна. Мы с методотделом разрабатывали структуру урока, придумывали интересные приемы. В результате ребята научились оказывать помощь. Благодарю коллег, наши старания привели к положительным результатам. До сих пор не пришло это осознание, что все получилось. Теперь буду готовиться в федеральному этапу, хочу представить регион на достойном уровне", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Юлия Тютина.

Напомним, финал "Мастер года" состоится в сентябре в Курской области. Абсолютным победителем прошлого конкурса, который проходил в Тюмени в 2024 году, стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев.

Добавим, учителем года в Тюменской области выбрали педагога из гимназии №16 Марию Евдокимову.

Виктория Макарова, Александр Лабыкин

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# конкурс , Мастер года

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