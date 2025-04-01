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Реализацию программы "Молодёжь Тюмени" проанализировали городские депутаты

Политика, 09:07 17 апреля 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Более 39 тыс. жителей Тюмени в возрасте от 14 до 35 лет по данным за 2024 год на регулярной основе занимаются волонтёрской деятельностью.

Об этом членам постоянной комиссии по социальному развитию городской думы рассказал руководитель департамента по спорту и молодёжной политике Дмитрий Фабричников.

В ходе заседания 16 апреля представитель городской администрации рассказал депутатам об итогах программы "Реализация молодёжной политики в городе Тюмени "Молодёжь Тюмени" на 2021-2026 годы".

Он отметил в том числе, что в 2024 году Тюмень стала победителем Всероссийского конкурса "Города для детей" в номинации "Забота о будущем".

"Сотрудник тюменского центра "Дзержинец" вошёл в число финалистов Всероссийского конкурса профмастерства "Время молодых", а также трое специалистов отрасли молодёжной политики вошли в топ-50 финалистов регионального конкурса", - добавил Дмитрий Фабричников.

Директор департамента сообщил также, что по данным Федерального агентства по делам молодёжи Тюмень заняла первое место в рейтинге эффективности реализации молодёжной политики по результатам 2023 года.

Участием тюменских специалистов в сфере молодёжной политики в различных гранатовых конкурсах поинтересовался депутат Владимир Сбитнев.

"Я мог бы не просто консультировать их по вопросам подачи заявок на гранты, а именно сопровождать в этом процессе, - рассказал депутат. - У нас 39 тысяч волонтёров, уверен, что из них найдутся те, кто не просто получит консультацию, а именно дойдёт до получения гранта. Тем более, в настоящее время проводится множество различных конкурсов".

"Мы ежегодно рассматриваем выполнение данной программы и видим, что неравнодушных молодых людей, желающих внести свой вклад в развитие нашего города, становится всё больше", - отметила заместитель председателя постоянной комиссии Екатерина Вешкурцева.

"Вместе с тем, я считаю, что стоит уделять внимание работе не только с мотивированными людьми, но также приложить максимальные усилия, чтобы изменить мировоззрение тех, кто имеет потребительское отношение к жизни", - подчеркнула она.

Николай Ступников

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# волонтеры , гордума , молодежная политика

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