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Более 10 тысяч заявлений подали на госуслугах родители будущих первоклассников

Общество, 18:51 17 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тысяч заявлений по услуге "Запись в школу" направили жители Тюменской области через портал Госуслуг, из них 6,5 тыс. – родители из областного центра. Всего же в систему "Электронная школа" в 2025 году внесено 12,6 тысяч заявлений вместе с теми, которые поданы другими способами.

В региональном департаменте информатизации Тюменской области напомнили, что текущая кампания по записи в первый класс продлится до 30 июня и предназначена для детей, имеющих регистрацию на закрепленной территории, в том числе для тех, кто имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.

Услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи портала Госуслуг в разделе "Образование/Дети" — "Запись в школу". Заполняя заявление, нужно последовательно отвечать на вопросы. Данные о родителе подгружаются автоматически, так как они уже есть в системе, но при необходимости их можно изменить. Если заявление заполнено, но не отправлено, его можно найти в разделе "Заявления" — "Черновики".

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# госуслуги , заявления , первоклассники , электронные услуги

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