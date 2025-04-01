Более 10 тысяч заявлений подали на госуслугах родители будущих первоклассников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тысяч заявлений по услуге "Запись в школу" направили жители Тюменской области через портал Госуслуг, из них 6,5 тыс. – родители из областного центра. Всего же в систему "Электронная школа" в 2025 году внесено 12,6 тысяч заявлений вместе с теми, которые поданы другими способами.

В региональном департаменте информатизации Тюменской области напомнили, что текущая кампания по записи в первый класс продлится до 30 июня и предназначена для детей, имеющих регистрацию на закрепленной территории, в том числе для тех, кто имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.

Услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи портала Госуслуг в разделе "Образование/Дети" — "Запись в школу". Заполняя заявление, нужно последовательно отвечать на вопросы. Данные о родителе подгружаются автоматически, так как они уже есть в системе, но при необходимости их можно изменить. Если заявление заполнено, но не отправлено, его можно найти в разделе "Заявления" — "Черновики".