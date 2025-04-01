  • 17 апреля 202517.04.2025четверг
  • USD82,5892
    EUR93,3356
  • В Тюмени 2..4 С 7 м/с ветер западный

Ученики 50 тюменских школ несли караул у мемориалов Великой Отечественной войны

Общество, 13:20 17 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги первой городской акции "Вахта памяти" подвели у памятника "С чего начинается Родина" в Тюмени 17 апреля. 50 общеобразовательных учреждений приняли участие в почетной миссии — несении караула у мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Дипломы в признательность участникам акции вручил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Наши школы объединились для ежедневной кропотливой работы по несению почетного караула у Вечного огня и других памятных мест нашего города. Вы прекрасно продемонстрировали свое умение изготовить форму, отчеканивать шаг, делать правильную выправку. Каждому из вас была предоставлена возможность от имени послевоенного поколения нести почетный караул. И это право по-настоящему вами заслуженно", — обратился к школьникам и педагогам Максим Афанасьев.

Он добавил, что вся страна готовится к празднованию 80-летия Победы, и очень важно и значимо несение почетного караула в этот момент. Глава Тюмени призвал ребят и взрослых запечатлеть в своей памяти эти моменты жизни и с гордостью в будущем рассказывать своим детям и внукам. "Наша общая задача — сохранить память и никогда никому не дать исказить историю нашей страны", — сказал Максим Афанасьев.

К участию к городской акции присоединились ученики гимназии № 1. Они держат "Вахту памяти" у памятника близ набережной, рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" ученица гимназии Полина Селиверстова.

"Мы держим "Вахту памяти" уже не один год, и это стало нашей традицией. Сразу после вступления в отряды "Юнармии" мы решили присоединиться к почетной миссии. Это помогает нам чтить память погибших родственников, отдавать честь. Мне кажется, это важно в наше время. Знаю, что мой прадед дошел до Берлина и позже участвовал в Параде Победы на Красной площади", — рассказала она.

Вера Коршунова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Вахта памяти , Великая Отечественная война

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 17.04.2025Ремонтные работы на Никольском взвозе в Тобольске завершат ко Дню города
15:21 17.04.2025Выпускники Тюменской области чаще выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание и еще три предмета
14:37 17.04.2025Пресс-конференция о безопасности детей на велосипедах, мототранспорте и СИМ
14:26 17.04.2025Фуат Сайфитдинов прокомментировал новую льготу для жен участников СВО по транспортному налогу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора