Ученики 50 тюменских школ несли караул у мемориалов Великой Отечественной войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги первой городской акции "Вахта памяти" подвели у памятника "С чего начинается Родина" в Тюмени 17 апреля. 50 общеобразовательных учреждений приняли участие в почетной миссии — несении караула у мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Дипломы в признательность участникам акции вручил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Наши школы объединились для ежедневной кропотливой работы по несению почетного караула у Вечного огня и других памятных мест нашего города. Вы прекрасно продемонстрировали свое умение изготовить форму, отчеканивать шаг, делать правильную выправку. Каждому из вас была предоставлена возможность от имени послевоенного поколения нести почетный караул. И это право по-настоящему вами заслуженно", — обратился к школьникам и педагогам Максим Афанасьев.

Он добавил, что вся страна готовится к празднованию 80-летия Победы, и очень важно и значимо несение почетного караула в этот момент. Глава Тюмени призвал ребят и взрослых запечатлеть в своей памяти эти моменты жизни и с гордостью в будущем рассказывать своим детям и внукам. "Наша общая задача — сохранить память и никогда никому не дать исказить историю нашей страны", — сказал Максим Афанасьев.

К участию к городской акции присоединились ученики гимназии № 1. Они держат "Вахту памяти" у памятника близ набережной, рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" ученица гимназии Полина Селиверстова.

"Мы держим "Вахту памяти" уже не один год, и это стало нашей традицией. Сразу после вступления в отряды "Юнармии" мы решили присоединиться к почетной миссии. Это помогает нам чтить память погибших родственников, отдавать честь. Мне кажется, это важно в наше время. Знаю, что мой прадед дошел до Берлина и позже участвовал в Параде Победы на Красной площади", — рассказала она.

Вера Коршунова