Индустриальный парк на 15,6 га построят в районе аэропорта Рощино Тюмени

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Индустриальный парк на 15,6 га построят в районе аэропорта Рощино Тюмени к 2035 г. Об этом сообщил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Анатолий Картухин на заседании президиума правительства Тюменской области.

"Сейчас мы находимся на этапе разработки концепции индустриального парка. Окончание планируется в июле текущего года. У нас параллельно идет процесс, связанный с приведением градодокументации в соответствие. К концу года выйдем уже на заключение договора аренды и запрос тех условий у ресурсоснабжающих организаций", - цитирует директора департамента информационный центр регионального правительства.

Место реализации — улицы Самолетная и Мегионская. Департамент проработал с аэропортом вопросы, связанные размещением допустимых предприятий на территории. Сейчас решают вопрос с проездом к улице Ямской.