Крупногабаритные отходы на майских праздниках в Тюменской области будут вывозить чаще

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многие жители Тюменской области используют майские праздники для наведения порядка на дачных участках и личных подворьях. Из-за этого увеличивается количество отходов на контейнерных площадках.

Решение этого вопроса обсудили на очередном заседании региональной рабочей группы в сфере обращения с отходами, написал в своих соцсетях губернатор региона Александр Моор.

"Утвердили план мероприятий на праздничные дни. Также поручил главам городов и районов области совместно с Тюменским экологическим объединением обеспечить чистоту и порядок на длинных выходных. При необходимости мусор и крупногабаритные отходы будем вывозить чаще", - добавил он.

Напомним, в области действует особый противопожарный режим. Сжигать мусор запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.