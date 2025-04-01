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Крупногабаритные отходы на майских праздниках в Тюменской области будут вывозить чаще

Общество, 11:01 19 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многие жители Тюменской области используют майские праздники для наведения порядка на дачных участках и личных подворьях. Из-за этого увеличивается количество отходов на контейнерных площадках.

Решение этого вопроса обсудили на очередном заседании региональной рабочей группы в сфере обращения с отходами, написал в своих соцсетях губернатор региона Александр Моор.

"Утвердили план мероприятий на праздничные дни. Также поручил главам городов и районов области совместно с Тюменским экологическим объединением обеспечить чистоту и порядок на длинных выходных. При необходимости мусор и крупногабаритные отходы будем вывозить чаще", - добавил он.

Напомним, в области действует особый противопожарный режим. Сжигать мусор запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.

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# Александр Моор , заседание , майские праздники , Тюменское экологическое объединение

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