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В Армизонском районе обновили минерализованные полосы

Общество, 15:12 19 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В заказнике федерального значения "Белозерский" совместно с Армизонским лесничеством проведена опашка лесов. Специалисты обновили минерализованные полосы, а также вспахали новые.

Об этом сообщил руководитель заказника, заместитель директора Национального парка "Припышминские боры" Роман Пермяков. Нарушение установленного режима особой охраны заказника влечет административную и уголовную ответственность.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, разводить костры.

За нарушение требований предусмотрена административная, а также уголовная ответственность.

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# Армизонский район , особый противопожарный режим , пожароопасный сезон

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