В Армизонском районе обновили минерализованные полосы
В заказнике федерального значения "Белозерский" совместно с Армизонским лесничеством проведена опашка лесов. Специалисты обновили минерализованные полосы, а также вспахали новые.
Об этом сообщил руководитель заказника, заместитель директора Национального парка "Припышминские боры" Роман Пермяков. Нарушение установленного режима особой охраны заказника влечет административную и уголовную ответственность.
В Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, разводить костры.
За нарушение требований предусмотрена административная, а также уголовная ответственность.