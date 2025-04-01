Финал Кубка региона по фигурному катанию соберет 200 спортсменов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финал Кубка региона по фигурному катанию завершит спортивный сезон 2024-2025 в Тюменской области. С 22 по 24 апреля более 200 спортсменов из Тюмени и Тобольска выйдут на лёд спортивной школы "Прибой", чтобы продемонстрировать свое мастерство, сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Фигуристы поборются за звание лучших, смогут выполнить нормативы для спортивных разрядов, начиная с третьего юношеского до кандидатов в мастера спорта. Также болельщиков ждут короткая и произвольная программы.

Удивлять и радовать своими яркими программами фигуристы будут с 9 часов до 19 часов. 22 апреля в 11 часов состоится торжественное открытие соревнований, спортсмены выступят с показательными номерами, посвященными 80-летию Победы.