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25 апреля - события дня

Общество, 17:54 24 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное открытие очного этапа конкурса "Сердце отдаю детям". 12+

В Тюмени в 10 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется заседание Тюменской городской думы. 18+

В Тюмени в 12 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется лекция "Жестяное кружево Тюмени", встреча с художником по металлу Алексеем Зубаревым. 12+

В Тюмени в 12 часов в Библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча с Оксаной Гостевой "Маячок чтения: "Непоседливые страницы". 6+

В Тюмени в 13 часов 30 минут в молодежном центре "Дзержинец" начнется сессия на тему поиска новых форм патриотического воспитания. 18+

В Тюмени в 15 часов в КТЗ "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) стартует VI сезон "Недели моды. Сибирь". 6+

В Тюмени в 15 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется тематическая программа "Колокола памяти". 12+

В Тюмени в 17 часов в Библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется лекция "Повседневная жизнь населения г. Тюмени в годы Великой Отечественной войны". 12+

В Тюмени в 19 часов в областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется Всероссийская акция "Библионочь – 2025". 6+

В Тюменской области на 170 площадках состоится всероссийский "Диктант Победы". 6+

Интересное в этот день:

1719 — Выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1792 — Первое применение во Франции гильотины как орудия казни.

1826 — В Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1849 — Русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца.

1880 — Основано Дальневосточное морское пароходство.

1911 — Начало 1-го Всероссийского воздухоплавательного съезда (по 30 апреля; председатель Н. Е. Жуковский).

1954 — Американский исследовательский центр компании "Белл телефон" объявил о создании солнечных батарей

1956 — В СССР отменена судебная ответственность за прогул, введённая в 1940 году.

2007 — похороны первого президента России Бориса Ельцина.

2015 — в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля.

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