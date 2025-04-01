  • 25 апреля 202525.04.2025пятница
  • USD82,8559
    EUR94,7129
  • В Тюмени 15..17 С 0 м/с ветер западный

Начальную школу в Аромашево откроют после ремонта в сентябре

Экономика, 18:10 25 апреля 2025

t.me/vlasovig

Начальную школу откроют в Аромашево после ремонта здания на ул. Декабристов, 12 в сентябре 2025 г. Об этом сообщил глава района Игорь Власов после посещения объекта.

"Подрядчик ООО "Аркада" приступило к отделочным работам: укладывается плитка на пол и стены, подготовлены стены к покраске, закуплено напольное покрытие и двери, выполнена стяжка полов и скоро приступят к монтажу потолков. Все работы выполняются в соответствии с планом", - рассказал он.

t.me/vlasovig

С директором школы Анастасией Ковалевой и директором Дома детского творчества Еленой Казанцевой глава Аромашевского района обсудил вопросы по своевременному приобретению мебели и оборудования. Начальник отдела ЖКХ Геннадий Бутаков проинформировал о работах по благоустройству территории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Аромашевский район , ремонт школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 25.04.2025В Викуловском районе 22 предприятия готовы к посевной кампании
18:10 25.04.2025Начальную школу в Аромашево откроют после ремонта в сентябре
16:54 25.04.2025Полмиллиарда рублей вложит "Фармасинтез" в производство препаратов от бесплодия на заводе в Тюмени
16:10 25.04.2025Тюменских предпринимателей приглашают на форум ТПП России, Китая и Монголии

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора