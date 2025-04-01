Начальную школу в Аромашево откроют после ремонта в сентябре
Начальную школу откроют в Аромашево после ремонта здания на ул. Декабристов, 12 в сентябре 2025 г. Об этом сообщил глава района Игорь Власов после посещения объекта.
"Подрядчик ООО "Аркада" приступило к отделочным работам: укладывается плитка на пол и стены, подготовлены стены к покраске, закуплено напольное покрытие и двери, выполнена стяжка полов и скоро приступят к монтажу потолков. Все работы выполняются в соответствии с планом", - рассказал он.
С директором школы Анастасией Ковалевой и директором Дома детского творчества Еленой Казанцевой глава Аромашевского района обсудил вопросы по своевременному приобретению мебели и оборудования. Начальник отдела ЖКХ Геннадий Бутаков проинформировал о работах по благоустройству территории.