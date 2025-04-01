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Тюменцам объяснили важность прививок от кори и краснухи

Общество, 11:29 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Важность прививок от кори, краснухи, паротита, дифтерии, полиомиелита и коклюша объяснила жителям Тюменской области врач-неонатолог высшей категории Надежда Скрябина.

"Корь — это вирусное заболевание, которое может протекать очень тяжело. У ребенка повышается температура до 40°C, воспаляются слизистые оболочки рта и дыхательных путей. На коже появляется сыпь, а организм испытывает общую интоксикацию. Кроме того, это заболевание часто осложняется пневмониями, судорогами и даже воспалением головного мозга (энцефалитом), - рассказала она.

При краснухе у ребенка повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, особенно затылочные. Появляется сыпь, и иногда вирус поражает головной мозг, вызывая энцефалит. Эпидемический паротит, или свинка, обычно ассоциируется с воспалением околоушных желез. Однако это заболевание может иметь серьезные последствия для репродуктивного здоровья. У мальчиков- подростков и мужчин в 20–30 % случаев свинка вызывает воспаление яичек (орхит), что может привести к бесплодию. У девочек это заболевание также может вызывать воспаление яичников, хотя многие ошибочно считают его безопасным для женского организма, отметила доктор.

Прививки от кори, краснухи и эпидемического паротита стимулируют иммунную систему ребенка, помогая ей распознавать и уничтожать патогены. Это способствует формированию долгосрочной защиты от инфекционных заболеваний. Отказ от вакцинации может привести к серьезным последствиям для здоровья ребенка, пишет "КП-Тюмень".

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