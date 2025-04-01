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Тюменцам дали советы по организации отдыха в майские выходные

Общество, 12:32 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Что делать, чтобы не возвращаться с майских каникул с чувством усталости и необходимости в новом отдыхе. Отдыхать тоже нужно правильно, считает коуч Диана Вартанова.

Чем меньше нового, тем лучше.

Как правило, большинство людей стремится максимально использовать отпуск, заполняя его новыми впечатлениями и активностями. Однако, по мнению специалистов, для нашего мозга это может стать настоящим стрессом. Каждое новое событие требует адаптации и усилий, что приводит к перегрузке. Вместо того чтобы наслаждаться моментом, мы начинаем ощущать напряжение.

"Постарайтесь минимизировать количество новых впечатлений. Выберите спокойное место, где вы сможете расслабиться и насладиться простыми радостями — чтением книги, прогулками по знакомым тропам или просто временем наедине с собой", - рассказала коуч МСР Диана Вартанова изданию tmn.aif.ru

Никого не спасать и ни за кого не отвечать

Отпуск с близкими может показаться идеальным, но часто родные люди начинают беспокоиться о комфорте других: "Всем ли хорошо? Не скучно ли кому-то?" Эта забота может стать источником стресса и помешать вашему расслаблению.

"Позвольте себе быть свободным от ответственности за настроение других. Найдите время для себя, даже если это всего лишь несколько дней. Это не эгоизм, а необходимая забота о собственном психическом здоровье", - добавила Диана.

Никаких расписаний и планов

Планирование отпуска по минутам может стать большой ошибкой и превратить его в бесконечную гонку. Вместо отдыха придется постоянно находиться в состоянии ожидания следующего "дедлайна". По словам Дианы Вартановой, мозг не сможет расслабиться, если будет постоянно напоминать себе о запланированных мероприятиях: "Откажитесь от жесткого расписания. Позвольте себе просыпаться, когда хотите, и делать то, что вам действительно нравится, без давления времени. Это поможет вам восстановить внутреннее спокойствие и гармонию".

Качественный отдых не обязательно означает отключение от всего и уединение в спальне. Ключ к восстановлению — это смена привычной среды на комфортное и знакомое место, где вы сможете расслабиться и не принимать решения. Это может быть отель, санаторий или дом друзей, где можно почувствовать себя в безопасности.

"Попробуйте применить эти три правила в своем следующем отпуске. Всего два-три дня такого отдыха способны перезагрузить вас гораздо глубже и эффективнее, чем две недели активных экскурсий. Заботьтесь о себе, и вы вернетесь из отпуска обновленным и полным энергии", - подчеркнула эксперт.

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