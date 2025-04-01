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Работы тобольских косторезов представят на выставке в Москве

Общество, 18:07 26 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XX Выставка-ярмарка "Сокровища Севера. Мастера и художники России" будет работать в павильоне №57 на ВДНХ с 28 апреля по 2 мая. В ней участвуют косторезы Тобольска.

"На нашем стенде вы сможете увидеть уникальные изделия из кости, рога и бивня мамонта, выполненные в традициях Тобольского косторезного промысла. Каждое изделие — это результат кропотливой ручной работы, сочетающей древние техники и современные дизайнерские решения. Выставка предлагает уникальную возможность прикоснуться к культуре коренных народов Севера, познакомиться с их традиционными ремеслами и приобрести авторские изделия", - рассказала руководитель агентства креативных индустрий "АРТМИКС" Тобольска Ольга Турышева.

Вход свободный.

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# ВДНХ , выставка , косторезы

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