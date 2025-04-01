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Образовательный форум собрал в Тюмени более 200 педагогов из разных регионов

Общество, 12:15 26 апреля 2025

организаторов форума

VIII образовательный форум для педагогов "Спутник" стартовал в в Тюменском госуниверситете. В числе участников - более 200 человек из Тюменской, Омской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"При формировании программы мы опирались на реальные запросы педагогов, думали о том, как и где найти инструменты для нового уровня общения с вашими школьниками. И привлекли экспертов, которые по-настоящему мастера своего дела", – рассказала руководитель центра "Новое движение" ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

В фокусе внимания педагогов - искусственный интеллект. Руководители площадок поговорят о том, как ИИ меняет обучение, где его применять уже сегодня и почему он не заменит учителя, а поможет ему.

"В науке, в технологиях, в образовании появляются новые тренды, на которые важно обратить внимание. Ответ на то, как с ними быть, кроется в поиске новых методических решений, в проектной деятельности, возможно, применении гаджетов, потому что многим людям нужны усиливающие сенсорику аппараты", - сказал первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

Форум "Спутник" проходит 26 и 27 апреля.

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# искусственный интеллект , педагоги , ТюмГУ , форум

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