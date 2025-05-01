Виктор Воллерт: проект "Боевой кадровый резерв" готовит глав муниципалитетов Тюменской области

| Фото: боевойкадровыйрезерв72.рф | Фото: боевойкадровыйрезерв72.рф

Выпускники "Боевого кадрового резерва" могут стать главами муниципалитетов и городов региона. Об этом рассказал председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Тюменской области" Виктор Воллерт.

Участников, успешно прошедших отбор, ждет программа по специальности "Государственное и муниципальное управление". В нее войдут стажировки, онлайн и офлайн задания и работа с наставниками.

"Мы напрямую заинтересованы, чтобы у нас были образованные, качественные, мудрые и хорошие руководители", — подчеркнул Виктор Воллерт.

Напомним, что более 170 человек прошли этап онлайн-собеседований в рамках регионального проекта "Боевой кадровый резерв". До 5 июня идет этап онлайн-собеседований.

Далее ветераны СВО примут участие в очных испытаниях. Тех, кто успешно с ними справится, ждёт образовательная программа по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Подробности - на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.