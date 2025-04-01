Тюменские волонтеры очистили от мусора берег озера Оброчное

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Экологическую акцию организовали волонтеры "Росводоканал Тюмень" на берегу озера Оброчное. Ее поддержали студенты Техникума строительной индустрии и городского хозяйства, Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета, а также представители АО "Связьтранснефть".

65 добровольцев очистили берег от бытового мусора: собрали бутылки, многочисленную упаковку от готовой еды, автомобильные шины и пакеты. Особое внимание волонтеры уделили местам около утиных гнезд, чтобы птицы могли вернуться и высиживать своих птенцов.

"Тема экологии занимает особое место в работе водоканала. Ежедневно мы очищаем порядка 200 тысяч кубометров сточных вод и активно участвуем в экологических мероприятиях, чтобы сделать город чище и красивее. Уборка рек и озер стала традиционной для сотрудников предприятия. Мы очистили берег озера Оброчное в четвертый раз, и рады видеть, что нашу инициативу поддерживает всё больше неравнодушных людей", — отметил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Экологическую акцию на берегу Оброчного тюменский водоканал проводит ежегодно. На этот раз с берега волонтёры собрали около десяти кубометров мусора. Инициатива стала частью всероссийского проекта "Вода России" и национального проекта "Экология".