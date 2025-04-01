Финал областного конкурса профмастерства работников дополнительного образования прошел в Тюмени
Финал областного конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования состоялся в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.
В мероприятии приняли участие 24 победителя заочного этапа. Им предстояло выполнить два испытания — "Импровизационный конкурс" и "Педагогическую риторику".
Начальник управления дополнительного образования департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова подчеркнула важность работы с детьми и предстоящий переход к новому нацпроекту "Молодежь и дети": "Никому в нашей стране не безразлично, с кем будут расти наши дети и что они возьмут с собой во взрослую жизнь. И для нас с вами — это не тривиальный вопрос, а то, чем мы живем".
Полный список победителей конкурса "Сердце отдаю детям" — здесь.