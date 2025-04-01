  • 28 апреля 202528.04.2025понедельник
  • USD82,6549
    EUR94,3593
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер южный

Финал областного конкурса профмастерства работников дополнительного образования прошел в Тюмени 

Общество, 19:48 28 апреля 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Финал областного конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования состоялся в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

В мероприятии приняли участие 24 победителя заочного этапа. Им предстояло выполнить два испытания — "Импровизационный конкурс" и "Педагогическую риторику".

Начальник управления дополнительного образования департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова подчеркнула важность работы с детьми и предстоящий переход к новому нацпроекту "Молодежь и дети": "Никому в нашей стране не безразлично, с кем будут расти наши дети и что они возьмут с собой во взрослую жизнь. И для нас с вами — это не тривиальный вопрос, а то, чем мы живем".

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Полный список победителей конкурса "Сердце отдаю детям" — здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дополнительное образование , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 28.04.2025Финал областного конкурса профмастерства работников дополнительного образования прошел в Тюмени 
19:39 28.04.2025Более 16 500 жителей Тюменской области приняли участие в событиях акции "Библионочь-2025"
18:51 28.04.2025План по борьбе с серым майнингом утвердили в Тюменской области
18:35 28.04.2025Собранные на благотворительном концерте в Тобольске средства направят ветеранам ВОВ и СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора