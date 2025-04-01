Более 60,6 млн личинок сиговых выпустили в водоемы Сладковского района
Более 60,6 млн личинок сиговых выпустили сотрудники рыбоводческое хозяйства "СТРХ" в озера Сладковского района. Об этом сообщил глава муниципального образования Александр Иванов.
"Процесс зарыбления проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности и экологических требований. Погода благоприятствует качественному выпуску молоди. Зарыбление водоёмов — эффективный способ восстановления и улучшения экологической ситуации", - уточнил глава.
По его словам, аквакультура играет важную роль в развитии рыбопромышленной отрасли. Рыбоводческие хозяйства создают условия для жизни и роста водных биоресурсов, заботятся о сохранении экосистем и приумножении их запасов.