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Более 60,6 млн личинок сиговых выпустили в водоемы Сладковского района

Экономика, 16:27 29 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60,6 млн личинок сиговых выпустили сотрудники рыбоводческое хозяйства "СТРХ" в озера Сладковского района. Об этом сообщил глава муниципального образования Александр Иванов.

"Процесс зарыбления проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности и экологических требований. Погода благоприятствует качественному выпуску молоди. Зарыбление водоёмов — эффективный способ восстановления и улучшения экологической ситуации", - уточнил глава.

По его словам, аквакультура играет важную роль в развитии рыбопромышленной отрасли. Рыбоводческие хозяйства создают условия для жизни и роста водных биоресурсов, заботятся о сохранении экосистем и приумножении их запасов.

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# АПК , рыбоводство , Сладковский район

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