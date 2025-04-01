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В Тюменской области шесть проектов НКО получат субсидии на реализацию

Общество, 20:13 29 апреля 2025

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Субсидии на реализацию получат шесть проектов социально ориентированных НКО Тюменской области. Они стали победителями регионального конкурса. Размер финансовой поддержки на реализацию культурных инициатив варьируется от 625 тыс. до 650 тыс. рублей

В направлении "Крепкая семья" победителем признан проект "Край сказочных вселенных" Центра социокультурных проектов "Союз". В Приишимье пройдет одноименный семейный фестиваль, посвященный фольклору и декоративному творчеству. Состоятся мастер-классы, выставки, творческие лаборатории.

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В "Реабилитация людей с ОВЗ через искусство" - школа инклюзии "Поверь в себя!" театральной студии "Девиарт". Пройдут мастер-классы по вокалу, хореографии, сценическому мастерству, жестовому пению. Участники с наставниками подготовят инклюзивный концерт.

"Историческая память и преемственность поколений" - проект "Следствие наследствие" Центра молодежных инициатив "Импульс". В Казанском районе будет создана настольная игра, посвященной нематериальному этнокультурному достоянию региона.

"Единство народов России" - проект "Братских народов союз вековой" Центра социальных проектов "Вектор развития". Для воспитанников детсадов Пришимья и их семей пройдет цикл просветительских и творческих мероприятий о традициях народов Тюменской области.

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

"Развитие креативных индустрий" - проект "Территория в цифре" Культурно-просветительского центра развития креативных компетенций. В рамках проекта пройдет обучение сотрудников учреждений культуры работе с нейросетями.

"Поддержка народных промыслов и ремесел" - проект "Детская школа художественных ремесел "Земля искусства" Дома народных художественных промыслов и ремесел. В течение учебного года дети изучат основы традиционных промыслов и ремесел региона.

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