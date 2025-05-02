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Дождь и порывистый ветер ожидаются в Тюменской области 3 мая

Общество, 15:41 02 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшой, местами умеренный дождь ожидается в Тюменской области 3 мая.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, днем на территории региона будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют южный, юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 17м/с.

Температура воздуха составит от 8 до 13 градусов тепла.

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