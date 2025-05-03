Тюменские автотрассы в праздники находятся на особом контроле

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области в выходные дни взяли под особый контроль федеральные автодороги региона, где трафик движения увеличился.

"В этом году на федеральных автодорогах нашего региона произошло 83 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 23 человека, еще 137 получили ранения. Сотрудники Госавтоинспекции несут службу на трассах круглосуточно, проводят с водителями разъяснительную работу, в том числе о необходимости отдыха во время пути", - рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В помощь автоинспекторам работают передвижные и мобильные камеры фиксации нарушений ПДД, которые выявляют не только факты превышения скорости, а также опасные выезды на встречную полосу и использование телефона во время движения по трассам, пишет Госавтоинспекция Тюменской области.